Steinheim/Tischtennis Jahr für Jahr ein Highlight für die Gäste aus Nah und Fern

Den Auftakt macht wie gewohnt das Ulrike-Künstner-Gedächtnis-Mixed-Turnier am Freitagabend, mit dem die TSG-Tischtennisspieler ihrer vor einigen Jahren verstorbenen Kassiererin gedenken. Gleichzeitig ist es ein lockere Einstimmung auf das Turnier, vor allem für die von etwas weiter her anreisenden Gäste. Und davon gibt es seit Jahren eine Menge. Den weitesten Weg hat diesmal die Delegation des SV Calau in Brandenburg, fast 600 Kilometer beträgt die Strecke nach Steinheim. Knapp 500 Kilometer sind die Spieler des TTV Wurzen (Sachsen) unterwegs. Sie sind so etwas wie der Dauerbrenner beim Trollinger Cup. „Ich bin nicht sicher, ob sie schon bei der allerersten Auflage dabei waren. Aber spätestens seit dem zweiten Trollinger Cup sind sie jedes Jahr am Start“, sagt Sascha Volk, der bei der Organisation des Turniers die Fäden in der Hand hält. Neu dabei ist diesmal ein Team aus der Nähe von Thur in der Schweiz.