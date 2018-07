Steinheim Steinheimer Bürgerbus kommt im Herbst

Und rollen wird er, der sinnvoll ausgestattete Ford Transit. Mit einem Automatikgetriebe, der elektrischen Schiebetür, Standheizung und natürlich Klimaanlage weist der künftige Kleinbus auf Leasingbasis noch einiges mehr auf, was das Leben für alle Nutzer leichter machen soll. Und er wird den vom ÖPNV nur unzureichend eingebundenen Teilort Höpfigheim in der Streckenführung mit einbeziehen. Allerdings zunächst nur einmal in der Woche, wenn in Steinheim verkürzte Schleifen gefahren werden. In weiterer Planung ist eine Ausweitung auf den Mittwochvormittag, wenn in Höpfigheim der Wochenmarkt stattfindet.