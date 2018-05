Steinheim Stadt reagiert auf heftige Regengüsse

Damit die Bürger über all das Bescheid wissen und vor allem darüber in Kenntnis gesetzt werden, was sie selbst zum Schutz ihrer Häuser beitragen können, ist eine Infoveranstaltung geplant. Das war ganz im Sinne des Ortsvorstehers Roland Heck. „Wir müssen die Bürger rechtzeitig mit ins Boot holen“, sagte er. Heck erinnerte daran, dass der Starkregen Höpfigheim nicht nur 1997 bis ins Mark getroffen habe, sondern es auch später zu Problemen mit Überflutungen und Schlamm gekommen sei.

Auch Regina Traub von der SPD war es wichtig, die Höpfigheimer über das Konzept aufzuklären. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Ganze versicherungsrechtliche Konsequenzen haben könnte. Man wisse jetzt ja Bescheid über die Risiken und die Gegenmaßnahmen, gab Traub zu bedenken. „Müssen oder sollen wir jetzt handeln?“, fragte sie. „Wir sind verpflichtet, das umzusetzen, was technisch und wirtschaftlich machbar ist“, sagte der städtische Umweltbeauftragte Eric Hirsch. Ähnlich sehe es bei den Privaten aus, von denen die Versicherungen jetzt „einen gewissen Eigenschutz“ einfordern könnten.

Für Rainer Breimaier von den Grünen ist unabhängig von solchen rechtlichen Aspekten klar, dass die Stadt unter Zugzwang steht. „Die wichtigste Frage muss für uns sein, ob wir uns der kommunalpolitischen Verantwortung stellen wollen oder nicht“, sagte er. Und die Antwort darauf könne natürlich nur ja lauten. Immerhin nähmen Starkregenereignisse zu. Entscheidend sei nun, aus der Fülle der Möglichkeiten eine Strategie zu entwickeln und festzuzurren, was wann kommen soll.

„Ich denke, es ist wichtig, das anzugehen“, pflichtete Volker Schiele von der CDU bei. Zumal für manche Projekte Zuschüsse in Aussicht stünden. Er hoffe zwar, dass so etwas wie 1997 nicht noch mal passiere. Aber besser sei es allemal, vorzubeugen, statt sich mit den möglichen Schäden nach einer Überflutung auseinander setzen zu müssen. Allerdings wird die Stadt, was Maßnahmen auf landwirtschaftlichem Grund anbelangt, kaum selbst aktiv werden können. Insofern schlug Günter Blank von der CDU vor, das Thema am grünen runden Tisch anzuschneiden, der im Zuge der Diskussion um ein Pestizidverbot auf kommunalen Feldern eingerichtet werden soll (wir berichteten).