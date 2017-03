Steinheim Sport und Teamgeist residieren seit 1892

Steinheim - Rudolf Diesel meldet ein Patent für einen neuartigen Motorentyp an. Die Coca Cola Company wird ins Leben gerufen. „Der Nussknacker“ feiert seine Uraufführung. Und in Steinheim gründet sich ein neuer Verein: Dank des Einsatzes von Richard Henke gelingt es nach mehreren Versuchen schließlich am 3. September 1892, einen Turnverein (TV) zu gründen. 27 Bürger sind mit an Bord.