Steinheim Schul-Kooperation eröffnet neue Chancen

Steinheim - Kein Abschluss ohne Anschluss“, betonte Ulrich Laumann am Dienstagnachmittag. Seit vielen Jahren bereite man die Schüler intensiv auf die Zeit nach der mittleren Reife vor, führte der Rektor der Steinheimer Erich Kästner Realschule weiter aus. Und weil rund die Hälfte der jungen Menschen den Weg über eine weiterführende Schule wählt, soll die Zusammenarbeit mit der Erich-Bracher-Schule in Pattonville, einer beruflichen Schule –, unter anderem mit einem Berufskolleg und einem Wirtschaftsgymnasium – nun intensiviert werden. Am Dienstag wurde der Kooperationsvertrag von den beiden Schulleitern unterschrieben. „So wollen wir unsere Schüler in Zukunft noch besser auf ihre schulische Zukunft vorbereiten“, so Laumann.