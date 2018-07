Steinheim Rollerfahrer wird schwer verletzt

Steinheim - Schwer verletzt worden ist am Samstagabend ein Rollerfahrer, der auf Höhe des Steinheimer Schützenhauses einem überholenden Fahrzeug ausweichen musste und im Grünstreifen stürzte. Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Der 56-Jährige und seine 39-jährige Sozia fuhren auf einem Motorroller auf der Landesstraße 1126 von Erdmannhausen in Fahrtrichtung Steinheim. Kurz nach dem Schützenhaus kamen dem Motorroller zwei Fahrzeuge entgegen. Der hintere Wagen setzte unvermittelt, ohne auf den entgegenkommenden Roller zu achten, zu einem Überholvorgang an.