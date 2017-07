Steinheim - Bei der Critical Mass haben am Donnerstagabend rund 40 Teilnehmer des Steinheimer Stadtradelns Flagge gezeigt. Eine Critical Mass ist eine Aktion, bei der Radfahrer in Städten auf ihre Bedürfnisse im Verkehr aufmerksam machen. Die Stadt Steinheim nimmt in diesem Jahr vom 1. bis 21. Juli zum zweiten Mal am Stadtradeln teil. Das Projekt soll zu mehr Mobilität mit dem Fahrrad motivieren. So sind Arbeitnehmer aufgerufen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und zusammen Teams zu bilden.