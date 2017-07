Steinheim Mit dem Chip das Essen abholen

Vor Ort wird frisch gekocht, die Ware kommt überwiegend von regionalen Lieferanten. Der Anteil an verwendeten Bioprodukten liegt bei rund zehn Prozent. Laisch: „Allerdings dürfen wir sie nicht ausweisen. Dafür bräuchten wir eine Bio-Zertifizierung.“ Für die Schulen und Kitas gebe es unterschiedliche Menüs. „Es wird keinen Döner für Kleinkinder geben“, sagte Laisch mit einem Schmunzeln. Das Essen werde auf Teller geschöpft, „das bedeutet, dass man sich auch mal einen Nachschlag holen kann“. Nach einer gewissen Anlaufzeit wollen sich die Verantwortlichen von apetito mit Lehrern, Klassensprechern und dem Schulträger zusammensetzen und schauen, was gut und was nicht so gut läuft, versprach er.

Das Prozedere der Essensabwicklung ist vergleichsweise einfach: Nach der Registrierung werden die Essen online – auch schon Wochen im Voraus – bestellt und bezahlt. Die Kinder bekommen einen Chip, auf dem aber lediglich der Name hinterlegt ist. Dieser wird dann an der Ausgabe eingelesen. „Mit dem Chip kann man aber weder einen Schokoriegel, noch Getränke kaufen“, so Laisch. Apropos Getränke: In der Mensa gibt es einen kostenlosen Wasserbrunnen. Sollte ein Kind den Chip daheim vergessen, gibt es an der Ausgabe eine Liste mit den bestellten Essen und den dazugehörigen Namen. „Allerdings müssen die Kinder, die ihn vergessen haben, halt warten bis die anderen durch sind – das ist dann auch ganz nebenbei ein positiver Erziehungseffekt.“ Eines der Essen kann übrigens immer auch bar bezahlt werden.