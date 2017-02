Steinheim Martin Schäffer tritt „wahrscheinlich“ noch einmal an

Dass Martin Schäffer allerdings gute Gründe hätte, nicht mehr als Kommandant anzutreten, dabei bleibt der langjährige Feuerwehrmann nach wie vor. „Ich werde bald 60 Jahre alt. Irgendwann ist das Ding eben vorbei. Man steckt das alles nicht mehr so weg.“ Martin Schäffer ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. 1968, im Alter von zehn Jahren, ist er dem Spielmannszug beigetreten. Seit 1974 ist er bei den Aktiven, 1982 folgte der Feuerwehrausschuss, 1992 wurde er Abteilungskommandant und Zugführer. Seit 1997 ist Martin Schäffer Kommandant der Steinheimer Wehr. Zudem ist er Schiedsrichterobmann und stellvertretender Vorsitzender im Kreisfeuerwehrverband. Letztlich wolle er auch mehr Zeit für die Familie haben, betont der Kommandant. Und genau hier liege auch die Schwierigkeit, einen Nachfolger zu finden, so Martin Schäffer. „Ich habe das schon versucht, aber das ist gar nicht so einfach. Letztlich ist der größte Konkurrent der Feuerwehrarbeit die Familie.“ Das sei früher noch anders gewesen.

Schäffers Ziel ist es jetzt, dass – so er am Freitag antritt und gewählt wird – die Aufgaben in Zukunft anders verteilt werden. „Es kann kein Ein-Mann-System mehr geben, wie es jetzt ist.“ Eine komplette Amtsperiode von fünf Jahren wolle er auch nicht unbedingt ausfüllen. „Der Zeitrahmen wäre vorübergehend.“ Schäffer hat Hoffnung, dass dann bald jemand anderes nachrücken könnte. „Alle Abteilungskommandanten stellen sich nochmals zur Wahl, auch mein Stellvertreter Holger Nolte. Im Feuerwehrausschuss wird es aber einen Wechsel geben“, so der Kommandant.