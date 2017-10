Steinheim/Marathon 4859 Starter passieren den roten Teppich!

Steinheim - Was für ein geniales Jahr“, sagt Gerhard Petermann, der Organisationschef des Bottwartal-Marathons, am Sonntagmittag im Bereich des Steppi-Kreisels in Steinheim und kann nur ungläubig den Kopf schütteln. Der goldene Herbst zeigt sich an diesem Tag von seiner besten Seite, die Zuschauer stehen in Scharen jubelnd am Streckenrand, und die Teilnehmerzahlen der 14. Auflage lassen Petermann fast schon sprachlos zurück. Denn: So viele Starter wie in diesem Jahr hat es bei der Laufveranstaltung selten gegeben – weder früher in Großbottwar, noch in Steinheim. „Das ist Wahnsinn, was wir hier haben“, sagt der Organisationschef. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Genau 4859 Sportler haben in diesem Jahr die Ziellinie überquert. Das Besondere dabei: „Wir haben wirklich auf allen Distanzen mehr Zulauf“, so Petermann.