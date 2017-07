Steinheim Leidenschaft auf finnisch

Thomas Arndt, Zweiter Vorsitzender des Kulturvereins Oberes Bottwartal, mochte es selber nicht glauben, als er vor einigen Jahren im tiefsten lappischen Winter mit seiner Frau mitten in einen Tangoabend geriet. Und doch: Der Tango ist in Finnland äußerst beliebt, erklärte Laura Ryhänen, Frontfrau der Band „Uusikuu“, zu Deutsch „Neumond“, bei ihrem Auftritt, der alte finnische Tangostücke und Eigenkompositionen ebenso umfasste wie Walzer, einen Hauch russischer Folklore und Zigeunermusik sowie flotte Humppas, die finnische Variante des Foxtrotts. Denn, so Ryhänen: „Tango ist kein Rhythmus, sondern ein Lebensgefühl.“

Trotz der überwiegend flotten Tanzmusik, die Ko-Sänger Mikko Kuisma an der Violine, Norbert Bremes am Akkordeon, Christoph Neuhaus an der Gitarre und Sebastian Schuster am Bass präsentierten, folgte im Lauf des Abends nur ein Besucherpaar der Aufforderung, die winzige Tanzfläche für einen Tango zu nutzen. Doch der Kulturverein hatte vorgesorgt mit einem Showtänzerpaar aus Stuttgart, das Tangofeeling voller Leidenschaft und Emotion verbreitete. Ebenso wie die Band selber mit ihrer stimmgewaltigen Frontfrau, deren dramatische Mimik und Gestik dafür sorgte, dass man schon fast glaubte, ein wenig der finnischen Texte zu verstehen.