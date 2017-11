Steinheim-Kleinbottwar Singen macht Spaß – vor und auf der Bühne

Der Bottwartäler Winzerchor präsentierte ein Repertoire, das von der Opernarie „Nessun Dorma“ über Leonhard Cohens „Hallelujah“ bis zu „Oh Happy Day“ reichte, letzteres sowohl vom Chor als auch von der Solistin Juliane Ossadnik mit viel Gespür für die Seele des Gospel präsentiert. Der Auftritt des kleinsten Chors „Sing for fun“ aus Marbach war strenggenommen gar nicht passend – nimmt man das Motto „Singendes Bottwartal“ ernst. Obwohl die Gäste aus der Schillerstadt also gar nicht auftreten hätten dürfen, wie der Moderator Christoph Ulmer augenzwinkernd betonte, waren sie „herzlich willkommen“. Das Publikum reagierte begeistert auf den Auftritt.

Die A-Cappella-Formation präsentierte mit den Solisten Michael Kurz und Daniel Steinbauer unter anderem Queens „Don’t stop me now“ und „Mein Fahrrad“ von den Prinzen in lupenreiner Akustik. Ein folkloristisches Quodlibet aus verschiedenen keltischen Tänzen wurde vom Schotten Cameron Robson auf der Cister begleitet.

Nach der Pause schafften es die Beilsteiner Rockies in kürzester Zeit, die tolle Stimmung in der Halle mit Titeln wie „Mir im Süden“ und „Eye of the Tiger“ wiederzubeleben. Der Frohsinn aus Billensbach blickte von „Über den Wolken“ mit ein wenig „Heimweh“ auf die „Heimat, mein Rebenland“. Und da man schon einmal beim Thema Wein angekommen war, ließ der MGV Concordia unter anderem Mozarts „Trink-Kanon“ und „Wenn mer sonntags in die Kirche gehen“ folgen. Krönender Abschluss war das von allen gemeinsam gesungene „Freundschaftslied“.