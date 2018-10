Wir sind gespannt, wie die Äpfel dann schmecken. In ein paar Jahren wissen wir es! So lange heißt es: hegen und pflegen. Wir werden nach „unserem“ Bäumchen schauen und mithelfen. Ein Dank geht an den Landschaftserhaltungsverband LEV und die Stadt Steinheim. Danke auch an Niezgoda für die interessanten Stunden.