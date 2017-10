Steinheim Höpfigheim vor Starkregen schützen

Steinheim-Höpfigheim - Für Höpfigheim soll eine Starkregengefahrenkarte erstellt werden. Das hat der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag entschieden. Der Anstoß dazu kam im vergangenen Jahr aus dem Höpfigheimer Ortschaftsrat. „Die Themen Hochwasser und Gefahrenkarte begleiten uns seit einigen Jahren – speziell im Zusammenhang mit dem Bauen“, so Eric Hirsch vom Steinheimer Bauamt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Die Starkregenproblematik habe zugenommen. „Die Bilder von Braunsbach im vergangenen Jahr haben wir noch gut vor Augen“, erklärte Hirsch mit Blick auf das Unglück in der Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall.