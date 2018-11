Steinheim-Höpfigheim Vom Suchen und Hoffen zwischen Bücherregalen

„Jetzt muss man querdenken, denn was wir hier haben, sind reine Verwaltungsakten“, sagt Jürgen Bez. Wo könnte weiter etwas Interessantes über diese Familie stehen? „Suchen und Hoffen“, sei da ihre Prämisse. Und es gilt auch, die wunderschöne geschwungene alte Kurrentschrift zu entziffern. Im Fall des Georg Leonhard Bechtle haben die Nachforschungen in Gerichtsprotokollen und in Steuerbüchern weiter ergeben, dass er insgesamt 700 Gulden Vermögen in den Ort mitbrachte, dass er ein Zeugnis hatte und weil der Höpfigheimer Küfer gestorben war, in Höpfigheim 43 Jahre lang als „Herrenküfer“ gearbeitet hat, also als Küfer am Höpfigheimer Schloss. Am 22. März 1813 ist er gestorben, das zeigt das Buch „Inventuren und Teilungen“ auf, in dem aufgelistet ist, wie das Erbe geregelt wurde – von der „Hälfte einer Behausung“, auch einem Keller und einem Weingarten, bis hin zu einzelnen Bettlaken, auch den geflickten. Bechtle war zweimal verheiratet und hatte insgesamt zwölf Kinder.

Kommen Anfragen von Familien, die in Höpfigheim auf der Suche nach ihren Vorfahren sind, machen sich Bez und Nafzger gemeinsam ans Werk: „Wer Interesse hat, kann sich gerne an den Verein wenden“, sagen die beiden. Dann beginnen sie, die Bücher im Archiv zu sichten. Um auch Aufzeichnungen über Geburten, Hochzeiten, Konfirmationen oder auch Sterbefälle zu finden, sind Kirchenbücher wichtig, die früher beim jeweiligen Pfarrer aufbewahrt wurden und mittlerweile im Landeskirchenregister in Stuttgart-Vaihingen stehen.

Jürgen Bez und Jürgen Nafzger kennen sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit im Ort. Jürgen Bez wohnt mittlerweile in Ingersheim, doch die beiden treffen sich immer noch regelmäßig – sei es zum Laufen oder ihrem gemeinsamen Interesse, der Erforschung von Familienstammbäumen. Begonnen hat das Interesse mit Ahnenforschung für die Familie Nafzger, das im Jahr 2012 in einem großen Familientreffen in Höpfigheim mündete, zu dem rund 100 Familienangehörige anreisten, auch aus dem Ausland. Gemeinsam mit dem Verein zur Erhaltung des Höpfigheimer Schlössles und zur Pflege der Ortsgeschichte kümmern sie sich um das Archiv, was zuvor der ehemalige Ortsvorsteher Gustav-Adolf Thumm übernommen hatte. 30 oder 40 Stammbäume haben sie bereits erstellt, so schätzen sie. Doch Jürgen Bez und Jürgen Nafzger, die ansonsten ganz normalen Berufen nachgehen, kümmern sich nicht nur um das Höpfigheimer Archiv, sie sind auch in Pleidelsheim offiziell als Archiv-Mitarbeiter bestellt.

Die Familie Bechtle etwa, so viel steht fest, ist im Jahr 1832 ausgewandert – nach Bessarabien, die Ernte sei schlecht ausgefallen, und das Thema Religion habe ebenfalls eine Rolle gespielt, weiß Bez. „Viele Leute haben sich damals aufgemacht in dieses Land.“ Johann Bechtle ist jedenfalls derjenige, der schließlich im Jahr 1945 nach Höpfigheim zurückkehrt, mit vier Kindern. Und so geht die Geschichte der Familie im Ort weiter seinen Gang. Am Schluss können Jürgen Bez und Jürgen Nafzger eine Papierrolle von unglaublichen fünf Metern Breite mit dem Stammbaum der Familie Bechtle präsentieren: Insgesamt 218 Personen befinden sich darauf .