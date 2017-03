Steinheim-Höpfigheim Hand in Hand geht es besser

Gut gelaunt und fleißig, aber ganz ohne Hektik, arbeitet das Küchenteam – Hand in Hand. Schriftführerin Nicole Schiele und Kassiererin Monika Keller haben den Einkauf und die Vorbereitungen übernommen, nun werden sie von zehn Mitgliedern der Tischtennisabteilung unterstützt. Volker Schiele, der Erste Vorsitzende des Fördervereins, erklärt: „Der Erlös kommt in diesem Jahr der Tischtennisabteilung zugute.“ In jedem Jahr sei eine andere Abteilung des GSV an der Reihe. Er berichtet weiter: „Die drei Wildschweine, die für dieses Essen verarbeitet wurden, sind im November bei der Treibjagd im Steinheimer Wald bei der Kaisersberghütte geschossen worden.“ Und der Erfolg zeigt sich in der Anzahl der verkauften Essen. „Jedes Jahr bereiten wir 150 bis 180 Portionen Gulasch zu und 50 bis 60 Portionen Bratwurst.“

Dass das Essen gut ankommt, lässt sich an den leeren Tellern sofort erkennen. Auch den Kindern einer Familie aus Murr hat es sehr gut geschmeckt, die Familie war im vergangenen Jahr zum ersten Mal beim Wildschweinessen und lobt vor allem „die gute Qualität“ der Speisen. Aus Steinheim wanderte ein Ehepaar bis nach Höpfigheim, das auch zum zweiten Mal zu der Veranstaltung gekommen ist. Am gleichen Tisch lobt ein Ehepaar, das regelmäßig Gast beim GSV ist: „Wir sind jedes Jahr sehr zufrieden mit dem Essen und freuen uns über die nette und aufmerksame Bedienung.“