Steinheim „Hier wird nicht nur gelernt, sondern auch gelebt“

Auch in den Klassenzimmern war mächtig was los: In einem Raum wurde eine Modenschau veranstaltet, aus einem anderen Zimmer wurde kurzerhand eine Fotobox. Von 16 bis 18 Uhr konnten die vielen Attraktion von den Familien, Ehemaligen und Freunden der Schule begutachtet und ausprobiert werden. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Es war für jeden Geschmack etwas dabei: Aus einer Ecke des Gebäudes stieg den Gästen der Geruch von Popcorn in die Nase oder aus der Aula kam der Duft von frischem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Hier konnten Lehrer, Eltern und Schüler gemütlich miteinander plauschen. Die mit Abstand längste Schlange fand sich allerdings draußen. Nicht nur für die Männer, war der Grill eine tolle Sache. Rote Wurst und Fleisch konnten erworben werden. ,,Wer hätte gedacht, dass wir im Oktober doch noch mal den Grill anschmeißen können”, sagte der Schulleiter Ulrich Laumann. Er freut sich über das tolle Wetter und die gute Stimmung. ,,Das ist die Atmosphäre, die sich für eine Schule gehört. Hier wird nicht nur gelernt, sondern auch gelebt”, meinte Laumann.

Beeindruckt vom gut besuchten Schultfest zeigt sich auch Thomas Winterhalter, Bürgermeister von Steinheim. ,,Man sieht wie viel Mühe sich die Schüler bei den Aktionen gegeben haben. Jeder Raum wird genutzt”, sagte Winterhalter. Die Einnahmen von des Getränke- und Essenständen will der Förderverein in die Verschönerung des Schulhofs investieren.