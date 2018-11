Steinheim Heimat aus neuen Blickwinkeln kennenlernen

Grundlage stellt der seit 2012 bestehende Wein Lese Weg dar, der mit neuen Wanderwegen flankiert wird. Festgelegt wurden diese während der zweijährigen Planung in Zusammenarbeit mit dem Albverein, der bereits Wege ausgeschildert hatte, jedoch in einem geringeren Maß. „Dies ist jetzt eine eher touristische Herangehensweise, womit wir neuen Standards gerecht werden“, so Anja Behnle, die ihren Dank an den Albverein richtete. Umgesetzt hat das Projekt die Tour Konzept eG aus Schonach, die derzeit mit vielen solcher Aufträge betraut ist, weshalb sich das hiesige Projekt um ein Jahr verzögerte. „Inzwischen sind die Schilder im ganzen Schwabenländle zu finden“, sagt Projektleiter Peter Schwarzmeier. Die Beschriftung erfolgte bei Graf Beschriftungen in Oberstenfeld, wo die Schilder auch mit einer Anti-Graffiti-Schicht versehen wurden.