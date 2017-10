Steinheim/Handball HG-Frauen geben die rote Laterne ab

„Dass es zwischendurch so eng wurde lag nicht am Gegner, sondern an den Fehlern, die wir selbst gemacht haben“, konstatierte Klaus Bender. „In der Anfangsphase und in der letzten Viertelstunde haben meine Spielerinnen aber gezeigt, was für eine tolle Mannschaft sie sind. Das war insgesamt eine gute Leistung“, lobte der Steinheimer Trainer. „Dieser Sieg war sehr wichtig für das Selbstvertrauen meiner Mannschaft. In den ersten Spielen sind wir einem Rückstand hinterhergelaufen, jetzt haben wir früh geführt.“ Am kommenden Wochenende steht für die HG das Auswärtsspiel bei der nach Pluspunkten gleichauf liegenden SG Leonberg/Eltingen II auf dem Spielplan.

HG Steinheim-Kleinbottwar:

Goebel – Bilgin (3), Bernhardt (3), Roth, Attaguile (3), Klinger (1), Schubert (5), Ziegler (6), Schäfer (2), Hegendorf (1), Sturm (4), Sautter.