Steinheim Großes Interesse an der neuen Flüchtlingsunterkunft

Steinheim - Zahlreiche Steinheimer haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, einen Blick hinter die Türen der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Maybachstraße zu werfen, bevor diese ab Mitte Mai sukzessive von maximal 64 Flüchtlingen bezogen wird. 30 davon waren nach dem Brand des Obdachlosenheims in der Hölderlinstraße in Murr untergekommen (wir berichteten), die meisten werden nun in das neue Gebäude ziehen, das in einem guten Jahr Bauzeit für etwa 2,6 Millionen Euro errichtet wurde.