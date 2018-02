Steinheim Gegenseitiges respektvolles Kräftemessen

Riesenspaß bereitete es den Zweitklässlern im Zuge eines Staffellaufs, ihre Lehrer in Judokleidung und farbenfrohe Perücken zu hüllen. Darüber hinaus wurde den Kindern gezeigt, dass Judo mehr als nur „kämpfen“ ist. Denn Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt, Wertschätzung und Selbstbeherrschung sind grundlegende Werte, die der Judosport mit sich bringt.

Respekt zollten auch die Lehrer den Mitgliedern des JudoTeams für ihren tollen Einsatz. Zum Abschluss gaben einige Mitglieder des JudoTeams imponierende Kostproben ihres Könnens. Es wurden Fall- und Wurftechniken demonstriert, wobei der Gegner ordentlich durch die Luft gewirbelt wurde. Dass die Kinder hinterher noch eine Teilnahme-Urkunde erhielten, rundete die Freude restlos ab.

Ein herzliches Dankeschön geht an das JudoTeam Steinheim, das mit einer hervorragenden Organisation und viel Herzblut die Kinder für einen Vormittag in die Welt der Kampfkünste führte und sicherlich viele Jung-Judoka für ein neues Hobby begeistern konnte. Ein weiteres Dankeschön geht an Konrektor Michael Müller, der durch sein Engagement den Kindern diesen besonderen Tag erst ermöglichte.

Seit diesem Schuljahr bietet die Blankenstein-Gemeinschaftsschule in Kooperation mit dem JudoTeam für die Erstklässler eine Judo-AG in ihrem Ganztagsprogramm an.