Steinheim/Fußball Mit neuem Trainerduo in die neue Saison

„Ausschlaggebend zum TSG zu kommen war speziell für mich aber nicht nur die lokale Nähe. Was uns begeistert hat, waren auch die hervorragenden Trainingsmöglichkeiten auf dem Gelände rund ums Riedstadion“, so Schippert. „Die gesamte Infrastruktur passt und auch die sportliche Leitung in Person vom sportlichen Leiter Philipp Fies und Abteilungsleiter Thomas Joos hat uns in den Gesprächen überzeugt“, macht der Neckarremser Adami klar und ergänzt: „Vor allem das familiäre Umfeld gefällt uns. Uns ist es wichtig, dass hier auch die Familie voll integriert ist.“

Nicht ganz unwichtig ist freilich auch, dass der TSG den Wiederaufstieg klargemacht hat und künftig wieder in der Kreisliga A an den Start gehen wird. „Die Mannschaft ist jung und entwicklungsfähig“, findet der selbstständige Unternehmer Adami, der auf einen klaren Reset viel Wert legt und jedem gleichermaßen die Chance auf einen Platz im Kader gewähren will. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, auch einen Fußball zu spielen, der für Attraktivität steht. Und attraktiv ist Fußball, wenn offensiv gespielt wird“, so Adami. Er warnt aber zugleich: „Die Angriffe müssen aber immer zielgerichtet sein, gleichzeitig muss man auch auf Stabilität achten, quasi eine Balance finden, zwischen Offensivpower und Defensiv-Stabilität.“ Wichtig sei auch, dass die Spieler Freude am Fußball haben und gern ins Training gehen, sagt Marc Schippert. „Unsere Aufgabe ist es, im Training immer wieder etwas Neues auszuprobieren, damit die Spieler die Freude dann im Idealfall mit auf den Platz nehmen.“

Die Spieler jedenfalls wird es freuen, dass eine Philosophie der Coaches lautet: Das Training mit Ball ist elementar wichtig. „Ohne Ball wird hier wohl kein Training stattfinden. Wir sind schließlich beim Fußball und nicht bei der Leichtathletik“, so Adami, der die Kreisliga A als sehr ausgeglichen einschätzt und davon ausgeht, dass diese nicht nur mit dem Bezirksliga-Absteiger TSV Grünbühl herausfordernde Aufgaben bereit halten wird.