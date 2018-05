Steinheim Ein Tag im Leben der Steinheimer Urmensch-Frau

Steinheim - Seit ein paar Monaten steht im Steinheimer Urmensch-Museum eine so genannte Dermoplastik der Urmenschfrau. Die Nachbildung sieht so echt aus, dass sie im übertragenen Wortsinn fast „zum Anfassen“ ist. Das darf man natürlich im Museum keinesfalls. Aber die Fantasie kann man prima schweifen lassen ob der Frau, die einem da so aufmerksam in die Augen blickt. Wer ist sie? Was hat sie gemacht? Gefühlt? Wie hat sie gewohnt? Was hat sie erlebt?