Steinheim Die Besucher halten dem Original die Treue

Die Tatsache, dass Steinheim weder einen Skilift noch gar eine Piste hat, tat der Sache auch in diesem Jahr keinen Abbruch. Bei bunten Lichtern, Glühwein und Snacks heizte der DJ den Besuchern mit bekannten Ski-Hits von DJ Ötzi und Co. ordentlich ein. Gegen die Kälte gab es nicht nur Heißgetränke, sondern auch Heizpilze und wem immer noch kalt war, der konnte sich einfach bei großartiger Atmosphäre und ausgelassener Stimmung warmtanzen. Nur auf die Gässlesfetzer aus Murr mussten die Feiernden diesmal verzichten. Der Auftritt der Guggenkapelle musste wegen terminlicher Überschneidungen in diesem Jahr leider ausbleiben.

„Das Konzept kommt einfach gut an. Wir haben immer zwischen 400 und 500 Leute da“, schwärmt der Organisator. Was als Idee der Vereinsjugend begonnen hatte, wurde über die Jahre zum echten Urgestein mit einigen Nachahmern. „Wir wollten zeigen, dass der Musikverein nicht nur aus Blasmusik besteht, sondern auch eine Party schmeißen kann“, erinnert sich Feider, der damals noch selbst zur Jugend und damit zu den Feiernden der ersten Stunde gehörte. „Einige von uns waren vor unserem Treffen Skifahren und brachten die Idee der Après-Ski-Party mit.“ Mittlerweile kann sich die Party mit Fug und Recht als das Original bezeichnen und auch die Besucher halten der Veranstaltung die Treue. Für den Musikverein ist die Party auch eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. „Wir zeigen mit der Après-Ski-Party, dass wir ein junger Verein sind, der auch mal feiern kann“, betont Feider.

Und für einen guten Zweck feierten die Leute am Samstagabend noch obendrauf. Von den Geldern finanziert der Verein nämlich das Tagesgeschäft, von Noten für die Jugend bis hin zur Musikerausbildung. „Die Veranstaltung und der Erlös helfen uns, unser Angebot aufrecht zu erhalten“, sagt der Vorstand.

„Wir können unseren Mitgliedern einiges bieten, von Aktivitäten, bis hin zum Musikunterricht und das möchten wir natürlich auch so beibehalten.“ Eben jene Mitglieder übernahmen am Samstag bei der Après-Ski-Party auch die Bewirtung der Gäste. „Wir haben nie Probleme bei der Party Ehrenamtliche Helfer zu bekommen“, lobt Vorsitzender Michael Feider. „Das ist bei den größeren Veranstaltungen immer deutlich schwerer. Aber auch die haben wir bisher immer gestemmt bekommen und darauf sind wir auch stolz“, so der erfahrene Organisator.