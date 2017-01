Steinheim Brennholzversteigerung: Wer gleich bezahlt, kann gleich anfangen

Am Vormittag fanden schon 43 Brennholzpolter lang, insgesamt 200 Festmeter, in Höpfigheim einen Abnehmer. Und so sind alle Anwesenden von Stadt, Gemeinderat und der Förster zufrieden mit dem Ergebnis.

Zu guter Letzt treffen sich alle Teilnehmer am Stand der Steinheimer Jäger. Dort bietet Volker Schiele, der auch Mitglied im Gemeinderat ist, seit einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau neben Glühwein und anderen Getränken auch Rote Wurst aus Wildschweinfleisch an. „Mit dem Fleisch aus dem eigenen Revier und hergestellt in der Metzgerei Sumser“, informiert Schiele. Bei einem Glühwein und einer Wurst finden sich noch Abnehmer für drei Polter Brennholz. Und wer noch Polter kaufen möchte, kann einfach bei der Stadtkasse anrufen.