Steinheim Bläserklasse steht auf der Kippe

Die Beiträge müssten für die neue Bläserklasse eigentlich bei 56 Euro im Monat sein, man habe sich aber auf den Höchstbetrag von 39 Euro verständigt. Es gebe noch Reserven in der Kasse, so Schulze. Mit einem weiteren Zuschuss von 2000 Euro im Jahr, den der Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderates einstimmig gewährte, sei die jetzige Bläserklasse zumindest noch gesichert.

Sollten die Anmeldezahlen aber dauerhaft niedrig bleiben, müsse man im nächsten Schuljahr „die Reißleine ziehen“. Für den Musikverein sei die Bläserklasse ein Erfolgsmodell, so Schulze, der auch im Vorstand der Stadtkapelle Steinheim ist. „Wir haben in den vergangenen Jahren 50 Jugendliche über die Bläserklassen hinzugewonnen.“ Insofern wolle man sich nur ungern von dem Engagement zurückziehen. Aber auch die finanzielle Seite müsse gesichert sein. Bisher war die Bläserklasse Bestandteil des Unterrichts für die angemeldeten Kinder. In der Ganztagsschule sei die Bläserklasse vergleichbar einer AG.

„Wir treten damit in Konkurrenz zu anderen Angeboten, die kostenfrei sind“, stellte Schulze fest. Die Qualität solle beibehalten werden. „Alle Instrumente werden weiterhin von erfahrenen Musikpädagogen unterrichtet.“ Man versuche, für das nächste Jahr ein „tragfähiges Konzept“ mit der Schule zu finden, wie die Bläserklassen besser eingegliedert werden können. Auch „Halbtagskinder“ sollen ohne zusätzlichen Aufwand an dem Angebot teilnehmen können. Den Vorschlag von Michael Uhl (SPD), Kinder aus Höpfigheim und Kleinbottwar an der Bläserklasse in der Blankensteinschule teilnehmen zu lassen, hielt die Stadtverwaltung organisatorisch nicht für umsetzbar.

Auf die Nachfrage von Timo Renz (FWV), wie die anderen Ganztagsangebote finanziert werden, erläuterte der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler, dass man sowohl über „monetarisierte“ Lehrerstunden als auch über das Jugendbegleiterprogramm Zuschüsse vom Land erhalte. Das Steinheimer Lädle, das sozial schwache Familien bei den monatlichen Beiträgen für die Bläserklasse unterstütze, gebe gerne einen weiteren Zuschuss, gab Cornelia Fies (SPD) der „genialen Sache“ einen weiteren Rettungsanker.