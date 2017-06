Steinheim Bewegung und Abkühlung für Groß und Klein

Der Sonne für eine Weile entkommen konnten die Besucher, indem sie dem Schild „Nette Leute spielen Schach“ ins Vereinsheim des TSG folgten. „Die Besucher wollen wissen: Was ist Schach? Wie läuft das? Wir erklären es ihnen, damit sie die Faszination erleben können“, erklärt Abteilungsleiter Werner Mann. Während es für die Neulinge erst einmal darum ging, die Grundzüge zu erlenen, konnten die Geübteren schon Turniere auf Zeit gegeneinander spielen.

Was nebenan in der Riedhalle trainiert wurde, war bereits am Klackern der Bälle zu erahnen. Auf kleinen, mittleren, großen und besonders großen Tischtennisplatten konnten die Besucher auch von dieser Sportart einen ersten Eindruck gewinnen.

Die Hauptattraktion war hier der frei programmierbare Tischtennisroboter, der auch im Training eingesetzt wird. Er kann kurze und lange Bälle mit und ohne Spin ausspucken, und das in verschiedenste Richtungen. Manchmal wird er im Verein als „Chinese“ bezeichnet. „Weil er so gut ist und man eigentlich überhaupt nicht gegen ihn gewinnen kann“, erzählt der Abteilungsleiter Harald Enderle.

Auch im Wellarium gegenüber ging es sportlich weiter mit Fitnessprogrammen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. So konnte etwa beim Hüpfen von einem Kasten auf den anderen die Sprungkraft trainiert und mit dicken Tauen, die es in Bewegung zu halten galt, der Rumpf gestärkt werden. Für den Abend stand dann noch eine Poolparty mit DJ als Erfrischung auf dem Programm, bei der man sich von den sportlichen Anstrengungen des Tages erholen konnte.