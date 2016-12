Steinheim Berufsbetrügerin schrammt am Gefängnis vorbei

Steinheim - Dass eine 41-jährige Betrügerin ihre sechsmonatige Freiheitsstrafe vom Ludwigsburger Strafgericht nun wieder einmal zur Bewährung ausgesetzt bekam, lag daran, dass sie ihren Betrug am Jobcenter begangen hatte, bevor sie wegen noch älteren Betrugsdelikten ins Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd kam. Die Steinheimerin, welche während der Verhandlung als „Berufsbetrügerin“ bezeichnet wurde, hatte verschwiegen, dass eines ihrer Kinder in einem Heim untergebracht wurde, und hat für dieses als Bedarfsgemeinschaft mit abkassiert.Die langjährige Kundin des Jobcenters befand sich in einer problematischen Situation, als sie am 17. September 2014 einen Antrag auf Weiterbewilligung von Hartz IV für ihre Familie stellte. Die heute 16-jährige Tochter musste in ein Heim gehen und die Mutter – mit dem vierten Kind schwanger – ins Frauengefängnis. Vor Gericht zeigte sich die Mutter geständig: „Ich weiss, ich habe einen Fehler gemacht.“ Sie würde, fuhr die Angeklagte fort, ihre Schulden von knapp über 1000 Euro gerne in Raten ans Jobcenter zurück zahlen. In dem ganzen Durcheinander mit der Schwangerschaft und dem bevorstehenden Haftantritt habe sie es schlicht „verschwitzt“, die Heimunterbringung der Tochter mitzuteilen.