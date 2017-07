Stadtradeln Steinheim Gemeinsame Radtour für jedermann

Während des Aktionszeitraums Stadtradeln in Steinheim, der noch bis zum 21. Juli läuft, stehen weitere Events/Touren rund ums Fahrrad an, beispielsweise auch am kommenden Donnerstag, 13. Juli, um 18.30­ Uhr. Ebenfalls mit Start auf dem Steinheimer Marktplatz wollen wir gemeinsam und mit musikalischer Begleitung mit vielen Gleichgesinnten im Rahmen einer „Critical Mass“ durch Stein-heim und Umgebung fahren. Zahlreiche Mitradler sind herzlich willkommen.

Weitere interessante und abwechslungsreiche Fahrradtouren gibt es unter www.stadt-steinheim.de oder auf Face-book unter „Stadtradeln Steinheim an der Murr“. Anmeldungen zum Stadtradeln in Steinheim sind noch möglich unter www.stadtradeln.de.