Marbach - Der Bürgermeister Jan Trost konnte am 1. September vier neue Auszubildende und eine Praktikantin im gehobenen Verwaltungsdienst begrüßen. Nach der Vorstellung des Ausbildungsablaufs wurden die fünf durch die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung geführt und gleich ihren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt.

Derzeit bildet die Stadt Marbach insgesamt 15 Auszubildende aus: drei im Bereich Verwaltung, eine zur Kauffrau für Touristik und Freizeit, eine Auszubildende im Archiv und zwei in der Stadthalle zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. In den Kinderbetreuungseinrichtungen befinden sich drei Praktikanten in der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zum Erzieher, zwei Praktikanten in einem Vollzeitpraktikum, eine Praktikantin im Anerkennungsjahr sowie zwei Praktikanten im Berufskolleg zum Erzieher.

Für den Ausbildungsbeginn 1. September 2017 hat die Stadt noch Ausbildungsplätze zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste sowohl im Archiv als auch in der Stadtbücherei und zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik in der Stadthalle zu vergeben.