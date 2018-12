Stadt Marbach Neue Brücke in Washington eingeweiht

Ebenfalls hob der Marbacher Bürgermeister hervor, wie wichtig diese Brücke für die Region, die Anwohner und die Firmen in Washington, MO, ist. Bei seinem Besuch in 2017 musste man noch die alte Brücke benützen und die neue Brücke war noch im Rohbau. Man muss bedenken, dass sich die nächste Brücke über den Missouri nördlich in Hermann, MO (50 Kilometer), und südlich in Chesterfield, MO (53 Kilometer), befindet! Abschließend überbrachte Jan Trost seine Grüße und Glückwünsche zur neuen Brücke und drückte seine Vorfreude darüber aus, bei seinem nächsten Besuch, der spätestens zur 30. Jubiläumsfeier der Städtepartnerschaft im Jahr 2021 sein wird, persönlich vor Ort die neue Brücke bestaunen und erkunden zu dürfen.

Die festliche Eröffnungszeremonie wurde mit Livemusik umrahmt. Über den Eröffnungstag hinweg spazierten tausende Menschen aus Washington, MO, und Umgebung über die noch für den Autoverkehr gesperrte Brücke. Mit zahlreichen Ständen und Food Trucks wurde für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher gesorgt. Da die Brücke erst am folgenden Montag für den Verkehr freigegeben wurde, hatten Interessierte auch noch am Sonntag die Möglichkeit, die Brücke zu Fuß zu begehen und zu erkunden.Die neue Brücke mit einer Gesamtlänge von 780 Metern überquert den längsten Fluss der USA, den Missouri River (4130 Kilometer), der kurz nach Washington, MO, nördlich von St. Louis in den Mississippi (3778 Kilometer) mündet. Einer der zwei Quellflüsse des Missouri Rivers entspringt im Yellowstone National Park. Auf der Brücke überquert der Highway 47 den Fluss nach Norden und ist Autobahnzubringer zur Interstate 70 (Autobahn), die westlich nach Kansas City und östlich nach St. Louis, (unter anderem direkt zum Flughafen St. Louis und Ludwigsburgs Partnerstadt St. Charles) führt. Dabei überquert man das breite Flusstal, vorbei am Washingtoner Regionalflughafen und fährt durch die idyllische und hügelige Weinbaulandschaft im Hinterland Washingtons.

Die neue Brücke ist wirklich in jeglicher Hinsicht eine wichtige neue Errungenschaft für Washington, MO! Sicherheitstechnisch verfügt die neue Brücke über genug Platz in der Breite, um sicher aneinander vorbeifahren zu können, was auf der alten Brücke (Baujahr 1934) nicht so selbstverständlich war.

Da musste man schon mal herunterbremsen, um langsam an einem entgegenkommenden LKW vorbeizufahren.

Auch hat die neue Brücke nun einen Gehweg mit Laternenbeleuchtung und Aussichtsbuchten mit Sicht auf den Fluss und auf die Altstadt Washingtons. Dennoch werden viele Menschen aus Washington und sicherlich auch einige Marbacher, die schon mal dort waren, die alte Brücke vermissen – war sie doch irgendwie das „heimliche“ Wahrzeichen der Stadt und diente oft als Fotomotiv. Sie wurde regelmäßig vom Washingtoner Künstler Gary Lucy als Motiv oder im Hintergrund gezeichnet und man kann sie in diversen Wappen und Emblemen der Stadt und diverser Vereine entdecken. Selbst als dreidimensionales Metall-Modell ist die Brücke im Marbacher Rathaus zu bestaunen. Es wurde damals als Geschenk Washingtons an Marbach zum zehnten Städtepartnerschaftsjubiläum überreicht.

Die alte Brücke soll jetzt, nachdem der Verkehr auf der neuen Brücke nun freigegeben wurde, in den nächsten Wochen nach und nach abgebaut werden.