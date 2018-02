Skiclub Murr Leckeres Essen und viel Spaß auf der Piste

Freitags genossen wir die relativ leeren Pisten und hatten trotz des heftigen Schneefalls viel Spaß. Nachmittags waren einige Familien im Indoorspielplatz Allgäulino in Wertach oder im Hallenbad in Nesselwang. Nach einem leckeren Gulasch mit Reis gab es wieder eine Kinderdisco sowie ein Dart-Turnier.

Am Samstag gab es leider Nebel und die Sicht war sehr schlecht. Dies hielt uns allerdings nicht von der Piste fern und die Kinder konnten nach drei Tagen erfolgreich ihren Skikurs beenden. Alle Kinder hatten sehr diszipliniert mitgemacht und große Fortschritte erzielt. Die beiden Skilehrer Verena und Ecki sowie die Skibetreuer Mario Sommer, Michael Goll, Markus Krämer und Sylvia Goll machten ebenfalls alle einen super Job. Wir freuen uns schon sehr, dass wir bald weitere Skilehrer in Ausbildung schicken dürfen und somit unseren Pool an eigenen Skilehrern vergrößern können. Am Abschlussabend gab es dann noch für alle Skikinder Urkunden, Süßigkeiten und eine SCM-Tasse mit unserem netten Maskottchen Murrmeli. Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück und erledigter Endreinigung verabschiedeten wir uns sonntags von unseren lieben Gastgebern, den Eheleuten Schlegel. Einige Familien machten sich direkt auf den Heimweg, andere gingen noch einmal auf die Skipiste oder die Schlittenbahn. Es waren sehr schöne und erlebnisreiche Tage in Jungholz mit einer tollen Truppe.

Wir, die Organisatorinnen Sylvia Goll und Katja Krämer, möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieser Ausfahrt beigetragen haben.