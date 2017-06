Schwäbischer Albverein Zur Brauerei Rothaus und an den Schluchsee

Am frühen Morgen startete unser Bus mit dem souveränen Fahrer Harald und der Reiseleiterin Iris zur Brauerei Rothaus, wo eine Besichtigung stattfand. Nach einer kurzen Multimedia-Schau wurden wir ins Sudhaus, in den Lagerkeller und zur Abfüllanlage geführt. Im Sudhaus findet der eigentliche Brauprozess statt. Aus Wasser, Malzschrot und Hopfen werden nach traditionellen Rezepturen in modernsten technischen Anlagen die verschiedenen Biersorten umweltschonend hergestellt. Auch die Flaschenabfüllung entspricht dem modernsten Stand der Technik. Auf allen Flaschen ist ein Schwarzwaldmädle in typischer Tracht abgebildet, die für Heimatverbundenheit steht. Das heutige Tannenzäpfle-Etikett wird seit 1972 verwendet.

Die Brauerei wurde 1791 vom damaligen Abt des Klosters St. Blasien gegründet. Durch die Auflösung der Klöster im Jahr 1806 ging sie in den Besitz des Landes Baden über und führte den Namen „Großherzoglich Badische Staatsbrauerei Rothaus“. Seit Ende der Monarchie 1918 führt sie bis heute den Namen „Badische Staatsbrauerei Rothaus“. Seit 1922 ist das Unternehmen eine Aktiengesellschaft im Staatsbesitz und beschäftigt heute 180 Mitarbeiter.