Rielingshausen Weihnachtsstimmung auf vier Hufen

utsch! Das Pony des Nikolauses hatte sich vergangene Woche den Fuß vertreten. Schnell musste Ersatz her und genau unter diesem Motto fand am Samstag das traditionelle Weihnachtsreiten des RFV Murrgau statt: „Casting – Nikolaus sucht Pony“. Vorstandsmitglied Conny Aichelmann führte durch das abwechslungsreiche Programm und schaute bei jedem Pferd, das mitmachte, genau hin, ob es sich nicht als Ersatz für den Nikolaus eignen könnte.

Zunächst zeigte eine Gruppe von Reitschülern, welche verschiedenen Disziplinen es im Reitsport gibt. Die Darbietung fand unter der Leitung von Reitlehrerin Sonja Volk statt und war der größte Programmpunkt des Weihnachtsreitens. Und auch, wenn viele Pferde mit dabei waren, befand Conny Aichelmann keines für „Nikolaus-tauglich“.

Als nächstes folgte eine weihnachtliche Quadrille, bestehend aus einem dicken Schneemann mit Sonnenbrille, einem mindestens genauso dicken Weihnachtsmann mit Rauschebart, einem Wichtel mit roter Mütze und einem Engel mit flauschigem Heiligenschein. Die vier Reiter hatten die Kür mit ihren Pferden überwiegend selbst einstudiert. Den Zuschauern gefiel die Vorstellung, auch wegen der schönen Kostüme. Conny Aichelmann fand: „Es war wirklich eine sehr harmonische Vorstellung.“ Und auch die Reiter genossen den Auftritt vor dem Rielingshäuser Publikum. „Es hat Spaß gemacht mitzureiten und auch die Quadrille einzustudieren“, erzählte Schneemann Jochen Ulshöfer nach dem Ritt. Einen Haken hatte die Aufführung trotzdem: Wieder war kein Pferd für den Nikolaus dabei. Denn alle vier Pferde waren zu groß für den Mann mit Zipfelmütze.

Und auch das nächste weihnachtlich geschmückte Pferd war leider nichts für den Nikolaus. Denn der braune Raschid zeigte zusammen mit den Voltigierern sein Können. Er lief also brav im Kreis, während die Kinder Übungen auf dem Wallach turnten. Schön zum Anschauen für die Zuschauer, aber was möchte ein Nikolaus mit einem im Kreis laufenden Pferd?

Also ging die Suche weiter. Beim nächsten Programmpunkt gab es gleich jede Menge Pferde zur Auswahl. Unter dem Motto „die fabelhaften Zipfelmänner“ hatten sich die reitenden Männer des Vereins zusammengeschlossen und bewiesen, dass reiten nicht nur ein Mädchensport ist. Einer der Zipfelmänner war Rudolf Singer, der erste Vorsitzende des Vereins. Ihm gefielen die Vorstellungen der Vereinsmitglieder. „Mit der Besucherzahl sind wir auch zufrieden“, resümierte der Vorsitzende des RFV Murrgau.

Schlussendlich fand der Nikolaus übrigens doch noch ein passendes Pony, genauer gesagt sogar zwei, die er vor seine Kutsche spannen konnte. Zusammen mit seinen scheckigen Ersatzpferden fuhr er in die Reithalle und beschenkte die kleinen Zuschauer mit Leckereien. So waren am Ende nicht nur die wartenden Kinder glücklich, sondern auch der Nikolaus. Und bis zum nächsten Jahr ist sein eigenes Pony garantiert wieder gesund.