Rielingshausen/Trial Trial-Biker beweisen viel Geschick

Dass eine solche Veranstaltung ordentliche Vorbereitung neben Punkten wie der ständigen Bereitschaft des Roten Kreuzes oder den vielen Genehmigungen bedarf, wusste auch Tom Mateljevic, Fahrtleiter des MSC Marbach: „Im Prinzip plant man das ganze Jahr. Aber etwa zehn Wochen vor dem Lauf planen wir die einzelnen Sektionen.“ Denn für jeden Schwierigkeitsgrad musste die Zone auf dem Gelände angepasst sein, für den Neuling neben dem Experten, die Kleinen neben den Großen. Und diese Großen fallen gleich welchen Geschlechts beim Trial über 18 Jahren in die Sparte Senioren, ansonsten wird eben in Klassen je nach Können eingeteilt. „Nur gegen das Wetter kann keiner was machen, da müssen alle durch die gleichen Bedingungen. Aber abgesagt oder abgebrochen wird nichts“, grinste Mateljevic. Denn wie am Samstag der Regen den Fahrern erschwerte Bedingungen einbrachte, fing es am Sonntag erst zum Ende des Wettkampfs zu regnen an. „Da möchte jeder schnell seine Durchläufe fertig bringen“, wusste auch der Fahrtleiter. Denn der nasse Untergrund lässt die zwar mit Stollen versehenen Reifen auf den rutschigen Hindernissen dennoch immer wieder durchdrehen.