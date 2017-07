Was die Meldezahlen betrifft, so ist der RFV-Vorsitzende Rudolf Singer „zufrieden, auch wenn wir die hohe Zahl vom vergangenen Jahr wohl nicht mehr erreichen werden. Einige Wettbewerbe sind sehr gut frequentiert, bei anderen könnte es dagegen etwas mehr sein.“ Zur letzteren Kategorie zählt die Springprüfung der Klasse M*, in welcher das Starterfeld verglichen mit 2016 bislang nur gut halb so groß ist. „Da hoffen wir noch auf die ein oder andere Nachmeldung“, so Singer.

Sehr gut angenommen wird wieder das im dritten Jahr stattfindende Teamspringen. Je drei Reiter bilden hier ein Team, je einer muss einen E-, A- und L-Parcours absolvieren. „Der Parcours ist eigentlich immer derselbe, nur die Höhe der Hindernisse variiert“, erklärt Rudolf Singer. Außerdem sind die Reiter kostümiert, das beste Kostüm wird am Ende prämiert. „Das Teamspringen ist eine recht lustige Sache und nicht so bierernst“, sieht Singer hier den Schlüssel zum Erfolg.