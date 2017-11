Rielingshausen Mit Massivität nicht gerechnet

Das Schreiben, das man am Donnerstagmittag verschickt habe, sei als Richtigstellung verschiedener Dinge zu verstehen, die am Montag im Ortschaftsrat gefallen waren, erklärt Ingo Sombrutzki, der für das Unternehmen Klöpfer im Bereich Öffentlichkeitsarbeit beratend tätig ist. Warum der Brief erst kurz vor der Ratssitzung verschickt worden ist? „Die Firma hat keine Presseabteilung, sondern arbeitet hauptsächlich mit Steinen. Der Zeitpunkt ist dem Tagesgeschäft geschuldet.“ Man arbeite mit dem Ortschaftsrat und dem Ortsvorsteher schon lange gut zusammen und habe im Vorfeld natürlich Gespräche geführt.

Sombrutzki: „Mit der Massivität und dass der Ortschaftsrat die Segel streicht, hat man nicht gerechnet.“ Die Formulierung im Brief, man strebe einen Abstand von 350 Metern zur potenziellen Wohnbaufläche am südlichen Ortstrand an, allerdings sei dafür eine Ausweitung der Abbaufläche Richtung Süden entscheidend und die liege dann innerhalb des Landschaftsschutzgebietes und müsste entsprechend bewertet und genehmigt werden, hatte mancher als Drohgebärde verstanden. Heike Breitenbücher (CDU) sprach von „Ausstiegsklausel“. Zu Unrecht, versichert Sombrutzki. „Das haben die Räte in den falschen Hals bekommen.“