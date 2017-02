Rielingshausen Fasching feiern wie die Großen

Dafür sorgen Eltern und Großeltern, die sich an den Straßenkreuzungen, auf Balkonen oder in Gärten aufgestellt haben. „Es werfen aber auch Menschen, die mit der Schule gar nichts oder nichts mehr zu tun haben“, betont Schulleiterin Stefanie Haupt. „Es macht einfach Spaß, Kinder glücklich zu machen.“

Vom Konfetti, das eine Mitschülerin mit flinkem Händchen in die Luft wirft, ist ein kleines Mädchen allerdings nicht so begeistert, weil es so in den Haaren hängenbleibt. Doch als der Umzug endlich startet, ist die kleine Missstimmung schnell vergessen. Vorneweg marschiert Traute Gellner, die immer wieder kräftig auf einen Gong schlägt. Seit mehr als 20 Jahren macht sie das, in diesem Jahr allerdings zum letzten Mal, weil sie dann in Ruhestand geht. Die Tage bis zur Pension zähle sie aber noch nicht, sagt sie und ruft die Kinder zum Weitergehen auf.