Rielingshausen Entscheidungsträger machen sich ein Bild

Die Entscheidung liegt nun in Händen des VRS, dessen Mitglieder sich dieser Tage vor Ort ein Bild von der Themenlage machen. So stattete am Dienstag die CDU als stärkste VRS-Fraktion Rielingshausen einen Besuch ab, wie dies zuvor in unterschiedlichem Maß auch Die Linke und die FDP getan hatten. Die weiteren Fraktionen haben sich ebenfalls angekündigt.