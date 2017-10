Um 14 Uhr war Stelldichein. Eine stattliche Gruppe von 16 Reitern hatte sich versammelt und wurde von Jochen Ulshöfer begrüßt, der eines der beiden Jagdfelder anführte. Und das andere, eine Schulpferdegruppe, wurde von der Reitlehrerin Sonja Volk angeführt.

Das Wetter hat mitgespielt. Die Sonne strahlte vom Himmel, als die Reiter nach dem Eintragen in das Jagdbuch und dem Satteltrunk von der Reithalle in Rielingshausen losgeritten sind. Durch das Büchle und dann durch das Affentäle ging es Richtung Murr. Entlang der Murr gab es eine erste Schleppe (Teilstück einer Jagd) in Richtung Kirchberg. Weiter der Murr entlang in Richtung Burgstall dann wieder im Galopp. Die Bodenverhältnisse waren hierfür ideal. Nach dieser weiteren Schleppe wurde in die Murr geritten, zur Freude der Pferde, die das augenscheinlich sehr genossen und kräftig im Wasser planschten.