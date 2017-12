Pleidelsheim Wassersportler auf Abwegen

Wolfgang Fähnle, ein aktiver Winzer und Mitglied der Winzergenossenschaft, führte den unterhaltsamen und informativen Spaziergang durch die Hallen. Mit seinen kompetenten und interessanten Ausführungen zeigte er die Stationen der Weinherstellung und beschrieb fesselnd den hierzu notwendigen, gewaltigen Aufwand. Eberhard Pantle, selbst Winzer, konnte sich manch humorvollen Kommentar und spannende Episoden aus seiner eigenen Anbauvergangenheit nicht verkneifen und trug somit zu der sehr kurzweiligen und lehrreichen Veranstaltung bei. Die nun folgende Weinprobe im Ausstellungsraum der Bottwartaler Winzer gewährte einen kleinen, verführerischen Einblick in das Können der Genossenschaft. „Vorsichtshalber“ wurde ein zünftig köstliches Vesper als gehaltvolle Grundlage gereicht, um die ausgezeichneten Weine auch genießen zu können. Leider durften die „Steuermänner“ der Fahrgemeinschaften nur die Nase in die formschönen Gläser halten oder vielleicht einen gefühlten Fingerhut vom erlesenen Rebensaft kosten. Die Zeit verging wie im Flug, oder besser, wie auf einem Segeltörn und nach vier ereignisreichen Stunden galt es Abschied zu nehmen. Eberhard Pantle bedankte sich im Namen und unter Beifall der Anwesenden bei Wolfgang Fähnle und wünschte der Genossenschaft weiterhin viel Erfolg. Er kündigte an, zukünftig weitere Veranstaltungen ähnlicher Art durchzuführen. In Planung befinden sich unter anderem ein Besuch im mittlerweile preisgekrönten Stuttgarter Polizeimuseum und eine besondere Führung im Ludwigsburger Schloss.