Pleidelsheim Waldfest? Da steppt das Organisationsteam!

Der erhoffte Ansturm nach dem Fußballspiel bleibt indessen aus, die Leute, die da sind, haben aber ihren Spaß und rocken mit dem Nena-Song „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ mit. „Que sera“ fängt erst mit Schunkeln bedächtig an, dann wird doch noch ein Party-Knaller daraus. Die jungen Leute tanzen begeistert auf den Bänken.

Auch das zehnköpfige Organisationsteam tanzt sich vor der Bühne den Frust über den Regen raus. 200 Helfer insgesamt sind im Einsatz, am Grill, an den Getränken und bei der Absperrung, die wieder die Freiwillige Feuerwehr übernommen hat. Die genaue Besucherzahl über die vier Festtage zähle man nicht, aber 5000 könnten es gewesen sein, schätzt Greschner.

Der Frühschoppen am Pfingstsonntag mit Hans Metsch und Reiner Heinermann fällt eher feucht-fröhlich aus. Immerhin schaut gegen Nachmittag die Sonne raus, so dass sich doch noch einige Familien auf den Weg zum Kinderprogramm machen. Kinderspaß mit dem Kindergarten Sommerhalde verheißt immer ein schönes Programm, zudem lockt der kleine Vergnügungspark mit Karussell und Bungee-Trampolin.

Am Abend rockt dann Good News wieder das Pleidelsheimer Wäldle. Micha, Moni, Klaus, Knut, Kümmi, Kris und Michi sind schon altbekannte Gäste auf dem Waldfest und lassen keinen Kracher des Rock ’n’ Roll aus.

Am Pfingstmontag startete das Waldfest mit dem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne im Festzelt, den die katholische, evangelische und evangelisch-methodistische Kirche gemeinsam gestalteten. Danach ging es weiter mit Leannka und der Egerländer Blasmusik. Am Nachmittag zeigten einige Radsportler, worum es beim RKV geht: Kunststücke auf einem und zwei Rädern, erstaunliche Pirouetten und atemberaubende Formationen. Am Abend klang das Waldfest dann mit 4ROX und „Rock-Cover zum Abfeiern“ aus.