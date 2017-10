Pleidelsheim „Sterbende Tenöre singen besser“

Festlich gekleidet vermittelt Jürgen Deppert ernsthaft Wissenswertes rund um die Verdi-Arien, die er am Montagabend in italienischer Originalfassung im gut besuchten Pleidelsheimer Bürgersaal vorträgt. Professionell füllt er mit seiner Stimme den ganzen Saal aus, deutlich ist zu spüren, dass er sich keinesfalls über die großen Komponisten lustig machen will.

Doch dann zieht der Backnanger Künstler flugs sein Jackett aus, wechselt in seinen wunderbaren schwäbischen Dialekt und gibt so seine selbst getextete Variante der Arie zum Besten. Zur Musik der Maskenball-Arie, die von der Konserve kommt, singt er schließlich im weißen Hemd seine Version mit dem Titel „Viecher“. Dabei geht es um ein beliebtes schwäbisches Ausflugsziel – die Wilhelma. „Des isch net nur a Gärtle“, trägt er in bester Bariton-Manier vor.