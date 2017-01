Pleidelsheim Schwerer Lkw-Unfall auf der A81

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ereignet. An der Steigung hinter der Neckarbrücke raste nach ersten Angaben der Polizei ein Lkw-Fahrer in eine Tagesbaustelle. Der Sattelschlepper krachte dabei auf ein Fahrzeug der Straßenmeisterei, das mit Lichtern auf die Baustelle aufmerksam gemacht hatte. Bei dem Unfall wurden zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei schwer verletzt, der Fahrer des Lastwagens in seinem völlig demolierten Führerhaus leicht.