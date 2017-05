Pleidelsheim/Mundelsheim Die P+M-Parkplätze sind überfüllt

Pleidelsheim/Mundelsheim - Die Park- und Mitfahranlage (P+M) in Pleidelsheim meidet Karl Siech wegen Überfüllung schon seit zwei Jahren. Der 72-Jährige aus Affalterbach fährt öfter mal mit einem Freund aus Ludwigsburg zum Golfen nach Osterburken – und zwar in einem Auto. „Ich spare jedes Mal 35 Euro, wenn der Freund fährt“, sagt Siech. Treffpunkt der beiden Hobby-Golfer war der P+M-Parkplatz in Mundelsheim. „Aber dort findet man inzwischen auch keinen Platz mehr, wenn man nach 9 Uhr ankommt“, erzählt Siech frustriert und wendet sich an unsere Zeitung.Tatsächlich ist das Problem auch schon den Behörden bekannt. „Früher habe ich mich mit Kollegen auf der Pleidelsheimer Anlage getroffen, um eine Fahrgemeinschaft zu bilden“, erklärt Ralf Trettner, Bürgermeister der Spargelgemeinde an der A 81. Das sei schon länger nicht mehr möglich. Trettner sieht das positiv: „Das Bewusstsein, sein Auto möglichst stehen zu lassen, ist gestiegen“, sagt er. Bereits vor etwa fünf Jahren sei der Parkplatz erweitert worden. Er biete 80 Stellplätze – wegen der Knappheit wolle die Gemeinde jedoch die Zahl nahezu verdoppeln. Als zusätzliche Fläche könnten weitere 5000 Quadratmeter nebenan dienen. Dort steht noch eine Kleingartenanlage, aber der Gemeinderat plane, sie an die Mundelsheimer Straße umzusiedeln. „Wir wollen Ende des Jahres die Pachtverträge kündigen“, berichtet Trettner. Er hoffe, dass die Fläche im nächsten Jahr zur Verfügung stehe und dass binnen zwei bis fünf Jahren der neue Parkplatz gebaut ist.