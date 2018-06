Pleidelsheim Mercedes ausgebremst und beschädigt

Das Opfer war in seinem Mercedes von Ingersheim nach Pleidelsheim unterwegs, als er gegen 0.40 Uhr den Mercedes CLK mit Ludwigsburger Zulassung überholte. Der unbekannte Autofahrer sei daraufhin dicht aufgefahren und habe die Lichthupe betätigt, bevor er den 23-Jährigen in der Marbacher Straße überholt habe. Laut den Angaben des 23-Jährigen bremste der Unbekannte bis zum Stillstand ab, stieg aus seinem Auto aus, ging zum Wagen des 23-Jährigen und schlug und trat auf es ein. Der am Pkw entstandene Schaden wurde laut Polizei mit etwa 3000 Euro beziffert. Der Täter wurde als ungefähr 30 Jahre alter Mann beschrieben, der 1,65 Meter groß und vermutlich Südländer sei. Er sei dick, habe lichtes, schwarzes Haar und einen Dreitagebart. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07144/9000 zu melden.