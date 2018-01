Pleidelsheim/Fußball Der Schein von Platz zwei trügt etwas

Pleidlesheim - Als Tabellenzweiter überwintert der GSV Pleidelsheim in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr. Doch ganz so rund lief es in der Hinserie nicht. „Der Schein trügt etwas“, gesteht Trainer Roberto Raimundo angesichts der guten Platzierung. Denn im Gegensatz zur Konkurrenz in der breit gefächerten und sehr engen Verfolgergruppe von Tabellenführer SV Pattonville hat der als einer der Topfavoriten in die Saison gegangene GSV bereits 17 Spiele absolviert. „Wenn die anderen ihre Nachholspiele ausgetragen haben, werden wir nicht mehr Zweiter sein“, gibt sich Raimondo keinen Illusionen hin, denn gleich sechs Teams können rechnerisch noch an seinem eigenen vorbeiziehen.