Pleidelsheim Eine Dorfwette mit ganz vielen Gewinnern

Gestern ist also die Dorfwette zu Ende gegangen. Und nur fürs Protokoll: Pfarrer Samuel Hartmann hat die Wette verloren. Investigative Recherchen unserer Zeitung haben es an den Tag gebracht: Der Pfarrer und der Bürgermeister als freiwilliger Helfer haben das leckere Chili gar nicht selber gekocht. Ein Team von zehn Personen um Andrea Bender und Gerda Bollinger haben gestern seit dem frühen Morgen geschnippelt und gebraten was das Zeug hält. „Geholfen haben die beiden aber schon“, berichtet Anke Frühling-Spiegel vom Küchenteam. „Die haben auf exakt vier Millimeter genormte Gemüsewürfel geschnitten.“

Kein Wunder also, dass die beiden Herren gar nicht so ganz genau wissen, warum das Chili so lecker schmeckt, das die beiden Wettbrüder in trauter Eintracht vor der Pfarrscheuer mit großen Kellen servieren. Neben 30 Kilo Hackfleisch, Bohnen, Paprika, Zwiebeln und Lauch machen Knoblauch, Kreuzkümmel, Limetten und – man lese und staune – starker Kaffee die besondere Würze des Chili aus. Und eine Gewürzmischung, die selbst hergestellt und daher wirklich geheim ist. „Ich nenne es ,Magic Dust‘“, verrät Anke Frühling-Spiegel. Das ganze musste dann drei Stunden vor sich köcheln.