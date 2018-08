Pleidelsheim Der GSV freut sich auf eine Saison ohne Druck

Dabei setzt man in Pleidelsheim in erster Linie auf bewährte Kräfte, denn mit Raimondos bisherigem spielenden Co-Trainer Adrian Betz verließ nur ein Akteur den Verein. Robin Fausel, in der Vorsaison bis zu seinem schon dritten Kreuzbandriss noch in der GSV-Abwehr gesetzt, assistiert nun dem Coach an der Bande. Dem Verlust des Spielers Betz stehen jedoch sieben Neuzugänge gegenüber, von denen fünf aus der eigenen Jugend kommen. Von extern stießen lediglich Keeper Daniel Oelscher (TV Möglingen) und Enzo Strigaro, der zuletzt pausierte, hinzu. „Einen erfahrenen Stürmer hätte ich schon noch gerne gehabt, denn um ganz vorne mitzumischen, brauchst du einfach jemanden, der dir 25 Tore schießt“, gesteht der Coach, doch die Gespräche mit dem Ex-Freiberger Predrag Sarajlic zerschlugen sich. „Dann müssen eben die anderen eine Schippe drauflegen“, beschäftigt sich Raimondo lieber mit dem Status Quo. „Viele Einzelgespräche“ führte er zu Beginn der aktuellen Vorbereitung. „Ich habe von jedem Spieler eine Analyse gemacht und ihm erklärt, wo er für mich steht. Mir ist es vor allem wichtig, dass wir zu 100 Prozent trainieren“, betont der Trainer noch unter dem Eindruck des ihm viel zu laxen Austrudelns zum Ende der letzten Runde. In der Regel im 4-4-2-System will Raimondo Fußball spielen lassen, denkt aber auch über die Alternative einer Dreierkette nach, obwohl diese, wie er selbst zugibt, in der Vorsaison nie wirklich funktioniert habe. „Wir wollen den Ball möglichst hoch gewinnen“, gibt der Coach Einblick in seine Überlegungen.