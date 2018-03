OGV Großbottwar Faszinierende Reise in die Welt der Wildbienen

In seinem Vortrag konzentrierte sich Paul Westrich auf die Vorstellung der vielfältigen Lebensweisen der Wildbienen und stellte exemplarisch mehrere Arten vor. Die Gehörnte Mauerbiene lebt im Unterschied zur bekannten Honigbiene nicht in Staaten sondern als sogenannte Solitärbiene. Nach dem Schlüpfen der Jungbiene Ende März beginnt diese umgehend damit, einen geeigneten Hohlraum zur Anlage des Nestes zu suchen. Sobald dieser gefunden ist, beispielsweise in einem hohlen Pflanzenstängel, legt das Weibchen – denn nur dieses beteiligt sich an der Brutpflege – linienförmig mehrere Brutzellen an. Jede dieser Zelle erhält einen Futtervorrat. Der besteht aus einem Gemisch von Pollen und Nektar, den die Biene an den Blüten der Umgebung sammelt. Auf den Futtervorrat legt das Weibchen ein einzelnes Ei, bevor sie die Brutzelle mit einer Wand aus Lehm abtrennt und der Zyklus von vorne beginnt.

Sobald der Nestbau abgeschlossen ist, wird die Niströhre mit einem dicken Pfropf aus Lehm verschlossen. Ende April oder Anfang Mai endet die Flugzeit dieser Art. In den Niströhren entwickelt sich nun bis zum kommenden Frühjahr also die nächste Generation dieser Wildbienen.

Der Insektenkundler Dr. Westrich wies in seinem spannenden Vortrag darauf hin, daß viele Wildbienenarten unter der leer geräumten und stark industrialisierten Landwirtschaft leiden, da sie in dieser viele ihrer benötigten Futterpflanzen nicht mehr finden können. Insbesondere solche Bienen, die sehr stark auf einzelne Pflanzen spezialisiert sind, bekommen die Folgen der Entwicklungen zu spüren.

Die abschließende Fragerunde nutzten viele der anwesenden Zuhörer, um sich über einzelne weitere Aspekte des Themas zu informieren.